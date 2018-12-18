В России создадут список граждан с правом на лекарства за счет бюджетных средств

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести поправки, направленные на создание единого списка граждан, имеющих право на лекарственные препараты за счет бюджетных ассигнований.

Путин подписал перечень поручений по итогам совещания по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения.

В частности, правительству до 1 августа 2019 года поручено обеспечить внесение ряда изменений в законодательство РФ. В частности, речь идет о поправках, направленных на "создание единого регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ".

Кроме того, обеспечение лекарственными препаратами этой категории граждан при оказании им амбулаторной медпомощи должно осуществляться в объеме не менее чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Также правительству поручено представить предложения "по модернизации системы лекарственного обеспечения граждан, в том числе по реализации в отдельных субъектах РФ соответствующих пилотных проектов", а также "по ограничению практики определения субъектами РФ единственных поставщиков лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Глава государства поручил также усовершенствовать механизм обеспечения лекарственными препаратами граждан для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний. В этой части должны быть предусмотрены меры господдержки отечественных производителей орфанных лекарственных препаратов, а также возможность заключения госконтрактов на их поставку сроком на три года.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений ускорить внедрение Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", - отмечается в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

В Единой системе должна содержаться и информация о планах-графиках закупок лекарственных препаратов, извещениях об осуществлении закупки, о контрактах на поставку лекарственных препаратов и их исполнении.

Кроме того, должен осуществляться контроль за формированием неиспользуемых остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях и в случае необходимости их перераспределение.

Должно быть обеспечено внедрение электронных рецептов, а также вестись мониторинг лекарственного обеспечения граждан, имеющих право получать препараты за счет бюджета.

Минпромторгу России совместно с Минздравом Путин до 1 марта поручил проанализировать случаи нарушения производства лекарственных препаратов и внести предложения по совершенствованию процедур выявления таких нарушений и установления мер ответственности.