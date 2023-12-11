В России расширят список спецпродуктов для детей с тяжелыми заболеваниями

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - C 2024 года правительство расширит перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями на восемь позиций, всего в нем будет 111 наименований, сообщил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

В частности, в него добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот.

Эти продукты закупаются на федеральные средства и выдаются пациентам бесплатно, по рецепту. Такое питание дети должны получать регулярно, отметил Мишустин.

"Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах страны", - сказал премьер.

Кроме того, он сообщил, что утвержден план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2023-2024 годы.

Чтобы получить профессию и реализоваться, отметил Мишустин, людям с ограничениями нужна большая поддержка. "Это требует комплексного и системного взаимодействия служб занятости и социальной защиты населения, образовательных, общественных организаций, органов власти российских субъектов и работодателей. Правительство внесло в план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов целый ряд изменений, в том числе направленных на содействие при приеме на работу выпускников колледжей или вузов, а также внедрение регионального стандарта развития социального предпринимательства", - сказал он.

Планом предусмотрена подготовка мер помощи в трудоустройстве участников специальной военной операции, которые получили инвалидность.

"Документ также включает пять целевых показателей качества и эффективности выполнения запланированных мероприятий. Это поможет людям с особенностями и с ограничениями по здоровью и трудиться, и зарабатывать, чувствовать себя более самостоятельными, независимыми, не оставаться, что самое важное, один на один со своими проблемами", - отметил глава правительства.