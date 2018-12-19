Рейс с 24 туристами с Хайнаня прибыл в аэропорт Хабаровска

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Еще 24 хабаровских туриста вернулись на родину с китайского острова Хайнань.

"Авиаборт компании NordStar сообщением Санья - Хабаровск прибыл в аэропорт по расписанию в 11:25 местного времени", - сообщили агентству "Интерфакс" в справочной службе хабаровского аэропорта.

По данным краевого управления по туризму, на борту находились 24 туриста с острова Хайнань. Еще около 120 до сих пор остаются на курортном острове.

Около 160 туристов из Хабаровского края не смогли вовремя покинуть остров Хайнань из-за приостановки полетов авиакомпании "ИрАэро", которая остановила работу из-за долгов туроператора "Жемчужная река". 15 декабря часть туристов из Хабаровского и Приморского краев, а также из Амурской области вернулись на родину рейсом "ИрАэро" через Москву.