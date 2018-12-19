Вторая группа туристов "Жемчужной реки" из Татарстана вернулась с Хайнаня

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В аэропорту Казани приземлился самолет, на котором прибыла вторая группа туристов "Жемчужной реки" из Татарстана, у которой возникли сложности с возвращением с Хайнаня (Китай).

"В 22:55 по московскому времени самолет прибыл в аэропорт Казани. На борту находился 171 пассажир", - сказали агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта Казани.

Ранее сообщалось, что вторая группа туристов "Жемчужной реки" из Татарстана возвращается в Казань через Москву. По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова для отправки жителей республики в Казань из аэропорта "Внуково" в Москве был организован специальный рейс.

Сложности у туристов возникли после того, как 7 декабря авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что "Жемчужная река" задолжала авиакомпании "ИрАэро" более 2,3 млн долларов за ранее выполненные рейсы в Китай.

Несколько дней на острове ожидали вылета более 370 туристов из Татарстана. Первая группа застрявших туристов вернулась в Казань из Китая 11 декабря.