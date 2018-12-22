Последняя группа хабаровских туристов вернулась домой с Хайнаня

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Более 120 хабаровских туристов - клиентов туроператора "Жемчужная река" вернулись в субботу на родину рейсом авиакомпании "Аврора".

"Рейс HZ9485 авиакомпании "Аврора" приземлился в Хабаровске в 06:45 местного времени (23:45 мск пятницы)", - сказал сотрудник справочной службы аэропорта Хабаровска.

По данным справочной службы, рейс с острова Хайнань также делал дополнительную посадку во Владивостоке.

В Хабаровск смогли вернуться 122 туриста и представитель регионального управления по туризму.

Как сообщалось, около 160 туристов из Хабаровского края не смогли вовремя покинуть остров Хайнань из-за приостановки полетов авиакомпании "ИрАэро", которая остановила работу из-за долгов туроператора "Жемчужная река". 15 декабря часть туристов из Хабаровского и Приморского краев, а также из Амурской области вернулись на родину рейсом "ИрАэро" через Москву. Еще одна группа - 24 человека - вернулась 19 декабря.