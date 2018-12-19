Путину доложат о ситуации с невыплатой зарплаты сотрудникам хлебозавода "Черкизово"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложат об обращении сотрудников хлебозавода "Черкизово" объявивших голодовку из-за невыплаты зарплаты.

"Мы видели обращение, будем докладывать о нем президенту", - сказал Песков в среду, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле обращение сотрудников хлебозавода.

"Мы знаем, что меры предпринимаются, что руководство этого предприятия, которое допустило задержку зарплаты, уже находится в розыске. Правоохранительные органы работают", - добавил он.

Ранее сообщалось, что по материалам прокурорской проверки в отношении руководителей торгового дома "Настюша", одного из крупнейших производителей хлебопродуктов в России, возбуждено уголовное дело по статье "длительная невыплата заработной платы". По данным ведомства, в настоящее время долг как перед бывшими, так и перед нынешними сотрудниками предприятия превысил 80 млн рублей.