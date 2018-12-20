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Существенную часть долга по зарплате на хлебозаводе "Черкизово" выплатят в четверг

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Работникам московского хлебозавода "Черкизово" в четверг будет выплачена значительная часть задолженности по зарплате, представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Сегодня благодаря совместной работе следственных органов и сотрудников мэрии Москвы будет возмещена значительная часть задолженности перед работниками хлебозавода", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".

Накануне она сообщила, что задержанному в рамках дела о невыплате зарплат работникам гендиректору хлебозавода "Черкизово" Яну Соловьеву предъявлено обвинение в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы из корыстной заинтересованности (ч.3 ст.145.1 УК РФ).

Иванова отметила, что в ходе допроса Соловьев "частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела", а благодаря следственным действиям, с 14 декабря начались выплаты в счет погашения задолженностей перед работниками.

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"В настоящее время выплачено более 700 тысяч рублей", - сказала Иванова, напомнив, что следствие ходатайствует перед судом об аресте бизнесмена - этот вопрос будет решаться в пятницу.

Ранее в прокуратуре Москвы "Интерфаксу" сообщили, что по материалам прокурорской проверки в отношении руководителей ТД "Настюша" (дочерняя компания ОАО "Черкизово"), одного из крупнейших производителей хлебопродуктов в России, возбуждено уголовное дело о длительной невыплате заработной платы. По данным ведомства, в настоящее время долг как перед бывшими сотрудниками, так и перед работниками предприятия превысил 80 млн рублей.

В свою очередь, Иванова сообщала, что сумма задолженности перед не менее чем 100 работниками организации составила свыше 10 млн рублей.

Следствие полагает, что с августа 2018 по настоящее время гендиректором ОАО "Черкизово" в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий, заключенных с работниками юридического лица трудовых договоров, "при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата".

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Теги: Черкизово

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