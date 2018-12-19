Госдума приняла закон об отмене национального роуминга

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории РФ.

Закон устанавливает, что на территории РФ оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах субъекта РФ, указанного в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами этой территории.

Уточняется, что оплате подлежит телефонное соединение, установленное с вызываемым абонентом, находящимся за пределами территории РФ.

Закон был внесен еще в 2017 году рядом депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

Его авторы отмечают, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки. "Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности", - комментировал ранее законопроект Миронов.

По его словам, отказ от внутреннего роуминга - это мировая тенденция, многие страны, в том числе США, отменили его давно. С 15 июня этого года роуминг для абонентов стран ЕС прекратил действовать на территории всего Евросоюза, отметил российский парламентарий.

"Мы считаем, что вслед за "мобильным рабством" (существовавший ранее запрет менять оператора связи с сохранением своего номера) плату за роуминг следует отменить и в нашей стране. Ликвидация для абонентов "границ" между российскими регионами - давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов", - считает Миронов.

Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.