Медведев пообещал наградить всех депутатов Госдумы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что все 450 депутатов Госдумы РФ будут отмечены в будущем правительственными наградами.

Глава правительства РФ в среду выступил на заключительном заседании осенней сессии Госдумы, а также вручил правительственные награды 45 депутатам.

"Принимаю на себя обязательство с учетом того, как интенсивно и много мы работаем, слаженно, хоть порой и не без дискуссий, обсуждений и даже конфликтов, что в дальнейшем я постараюсь этими наградами правительства отметить всех присутствующих в зале", - сказал Медведев по окончании церемонии.

Премьер подчеркнул, что все депутаты Госдумы принимают законы. "Нет человека, который здесь законов не принимает, в каждом законе есть вклад любого члена Госдумы, депутата Госдумы", - сказал Медведев.

Завершая выступление, он пожелал депутатам Госдумы хорошо отдохнуть во время праздничных дней.

В состав Госдумы текущего созыва входят 450 депутатов.