Хантсман заявил о зависимости прогресса в отношениях Россия-США от доброй воли Кремля

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Посол США в РФ Джон Хантсман убежден, что, если Кремль проявит добрую волю, Вашингтон и Москва смогут достичь прогресса в отношениях, несмотря на инцидент в Керченском проливе.

"Доверие - это то, что нужно заработать, действуя как ответственный сосед и надежный партнер. Недавние действия России в Черном море, включая необоснованные обстрелы и захват украинских судов и арест украинских моряков, серьезно подорвали то хрупкое доверие, которое удалось установить в уходящем году", - написал он в своей колонке в газете The Moscow Times.

Упомянув также инцидент с Сергеем и Юлией Скрипалями, Хантсман подчеркнул, что такие "безответственные действия не годятся для страны - постоянного члена СБ ООН".

"Оглядываясь на успехи и проблемы последних 12 месяцев, я убежден, что мы можем добиться прогресса в наших отношениях, если увидим демонстрацию доброй воли со стороны Кремля", - отметил американский дипломат, напомнив, что неоднократно выражал надежду на то, отношения двух стран можно будет завершить в этом году на более высокой ноте по сравнению с началом года.

При этом Хантсман отметил, что доверие необходимо достигать через реальные шаги и проявление ответственности. "В то время как 2018 год прошел путь от дипломатических высылок до сколько-то расширенного диалога в таких критических вопросах, как борьба с терроризмом, Сирия, Северная Корея, Афганистан, в 2019 году мы должны увидеть прорывы в реальном решении этих проблем", - подчеркнул американский посол.

Инцидент в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Корабли были отконвоированы в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.