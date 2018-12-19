Заведующую отделением больницы в Калуге признали виновной в смерти недоношенного ребенка

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Калужский областной суд признал заведующую акушерско-гинекологическим отделением районной больницы виновной в смерти недоношенного ребенка, еще двое врачей оправданы, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"В декабре 2015 года осужденная не оказала помощь недоношенному живорожденному ребенку, нуждавшемуся в помощи вследствие своего состояния, что повлекло по неосторожности смерть младенца", - говорится в сообщении пресс-службы.

Женщину приговорили к условному сроку в два года, после этого она еще два года не сможет принимать роды.

Согласно материалам областного суда один из оправданных заслуженный врач РФ Александр Ругин. Он в момент гибели ребенка работал в областной больнице. Его обвиняли в содействии убийству советами.

Как сообщается в петиции дочери Ругина, размещенной в сети Интернет, скончавшийся младенец родился на 24-й недели беременности с экстремально низкой массой тела. Ребенок не дышал, оборудования для его спасения в районной больнице не было.