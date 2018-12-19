В Совфеде решили бороться с культурным "фастфудом" от "заморских русофобов"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует выработать меры борьбы с вмешательством в дела РФ, происходящем под видом диалога культур.

"Мы не можем сидеть сложа руки, пассивно наблюдать, как заморские русофобы будут лишать нас духовных традиций, трансформировать граждан культурной сверхдержавы в бесполые существа, в иванов, родства не помнящих, жадно поглощающих идеологически токсичные псевдокультурные импортные фастфуды", - сказал глава комиссии Андрей Климов в ходе "круглого стола" в Совете Федерации в среду.

Он отметил, что комиссия не занимается оценкой тех или иных произведений искусства или проявлений массовой культуры и далека от желания рецензировать художественные формы и особенности исполнения конкретных авторов и коллективов. Однако она должна отслеживать использование иностранной культуры в целях идеологического воздействия на россиян.

Он подчеркнул, что в этом вопросе важно избегать "вульгарных запретов". По словам Климова, "есть основания полагать, что наши так называемые партнеры рассчитывают, в том числе, на такого рода рефлексы и, как следствие, на рост в результате этих непродуманных запретительных мер недовольства внутри нашей страны".

"Невозможно и недальновидно пытаться обрывать международный диалог культур. Искусство безгранично по самой своей природе. Но это именно искусство, а не замаскированная под него деструктивная деятельность, направленная против российского народа и его суверенных прав", - сказал он.