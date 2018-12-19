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В Совфеде призвали защитить Деда Мороза от Санта Клауса

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Нельзя допустить в России трансформацию Деда Мороза в Санта Клауса, как это уже происходит на Украине под влиянием Запада, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

"Это к вопросу о цензуре и о том, кто, что и как регулирует. Там не только звонок Помпео (госсекретарь США Майк Помпео - ИФ) вновь избранному руководителю псевдоцеркви (созданной Киевом Православной церкви Украины - ИФ), но еще и, видите, начинается трансформация Дедов Морозов в Санта Клауса", - сказал Климов на "круглом столе" на тему "Роль культурных аспектов в обеспечении государственного суверенитета РФ".

"Надо внимательно за всем этим следить и смотреть, как бы и у нас такого же не произошло под предлогом того, что у нас свобода, минимум государства и цензура - это справедливо - запрещена Конституцией", - подчеркнул сенатор.

Он отметил, что о подобной тенденции на Украине ему рассказали живущие там знакомые. "У меня есть знакомые в Киеве, - мы до сих пор в хороших отношениях - они рассказывают, что не в самом Киеве, а в районах уже такого понятия, как Дед Мороз, нет. Там финансируют только такие "елки", где Санта Клаусы", - сказал Климов.

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Теги: Андрей Климов

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