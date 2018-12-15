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Путин призвал осторожно подходить к запретам молодежных концертов

Есть обновление от 16:37

Президент России назвал бесперспективным метод "хватать и не пущать" в данной ситуации

Путин призвал осторожно подходить к запретам молодежных концертов
Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает бесперспективным метод "хватать и не пущать" в ситуации с запретом молодежных концертов, эффект будет обратным.

"Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью - если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас", - сказал он на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге.

Путин добавил, что этот вопрос будет еще обсуждаться с участием администрации президента и представителей Минкультуры.

"Вот как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами - это самое главное, - сказал глава государства. - Потому что способ, о котором вы упоминали - "хватать и не пущать" - он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратно ожидаемому".

В ходе заседания совета композитор и продюсер Игорь Матвиенко поднял проблему, связанную с отменой концертов рэп-исполнителей в России с применением силовых методов со стороны правоохранительных органов.

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"Вот вы сказали, что рэп и прочая современная (поп-культура - ИФ) на трех китах - секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидные вещи, это путь к деградации нации, - сказал Путин. - Им нравится где-то там, "за бугром" этим заниматься, ну, и Бог в помощь, пускай, что хотят, то и делают, мы здесь должны думать на тему о том, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было. Это даже не ругаться матом".

Ранее детский омбудсмен России Анна Кузнецова также заявляла, что необходимости в отмене рэп-концертов нет. Как отметила омбудсмен, "мы говорим не о том, что надо создавать новые запреты и преграды, а о том, что надо создавать важное, чтобы увлекать детей".

Регионы против концертов

С начала осени несколько российских артистов и музыкальных групп столкнулись с проблемой отмены концертов под давлением общественности и силовых структур. По разным причинам отменялись концерты рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски), групп IC3PEAK и "Френдзона". Также об отмене выступлений из-за давления заявляли рэперы Элджей и GONE.Fludd.

В случае с Хаски отмена концерта в Краснодаре и его попытка выступить перед собравшимися у входа в клуб с крыши припаркованной машины обернулась для него административным арестом. Первоначально суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и отказ пройти медицинское освидетельствование, позднее решение было отменено, и исполнитель был отпущен на свободу 26 ноября.

Между тем 1 декабря полиция задержала музыкантов IC3PEAK на железнодорожном вокзале в Новосибирске. Позже группу отпустили, и ее запланированный концерт в городе состоялся.

Реакция властей

7 декабря первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал глупостью запреты концертов в России и призвал уделять больше внимания современной молодежной культуре. "Это такая среда, и там надо уметь работать. Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, что когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится, это заканчивается запретами концертов - это глупость", - заявил он на съезде "Единой России".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией с отменой концертов.

3 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что концерты музыкальных исполнителей, не пропагандирующих экстремизм и опасные идеологии, отменяться не должны.

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Теги: Петербург, Владимир Путин

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