Главы балашихинских избиркомов прокомментировали вбросы на губернаторских выборах

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Председатели участковых избирательных комиссий в Балашихе, где, по данным СМИ, в сентябре имели место нарушения на выборах губернатора Московской области, заявляют, что голосование было проведено в соответствии с законом.

"Избирательная комиссия Московской области совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации провела встречу с председателями 13 участковых избирательных комиссий, указанных в статье. По их словам, голосование было проведено в соответствии с законом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мособлизбиркома.

Представители УИКов отметили, что бюллетени выдавались избирателям, включенным в список избирателей по предъявлению паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства на территории избирательного участка, либо избирателей, включенных в список избирателей по месту нахождения.

Также они заверили, что "каждый избиратель получал по одному избирательному бюллетеню, случаев "вброса" и многократного голосования не имелось".

В пресс-службе Избирательной комиссии Московской области отметили, что 10 декабря ведомство обратилось в региональную прокуратуру с целью проведения детальной проверки. 18 декабря Мособлизбирком начал взаимодействие со следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области в части обмена необходимой информации и дачи пояснений по фактам, связанным с проверкой материала "Новой газеты".

"В настоящий момент Избирательная комиссия Московской области в рамках своих полномочий оказывает всестороннее содействие компетентным органам", - добавили в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что выборы губернатора прошли 9 сентября, итоги голосования не обжаловались, обращений и жалоб в Избирательную комиссию Московской области не поступало.

Как сообщалось, 6 декабря Рабочая группа Центризбиркома России выехала в Балашиху для проверки информации, опубликованной в "Новой газете", о якобы имевших место "каруселях" на выборах главы Подмосковья.

Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Березкин отметил, что избирательная комиссия Московской области крайне заинтересована в установлении достоверности фактов. "Мы намерены далее активно взаимодействовать с правоохранительными органами и в случае подтверждения фактов нарушения избирательного законодательства, безусловно, виновные лица должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул он.