Памфилова направила Чайке обращение по поводу нарушений на выборах в Балашихе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке в связи с "вопиющими нарушениями" на выборах в Балашихе в единый день голосования в сентябре, о которых стало известно из материала "Новой газеты".

"Мною направлено официальное обращение Генеральному прокурору Российской Федерации", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России в среду.

"На мой непросвещенный взгляд, там действительно вопиющие нарушения",- отметила она.

Председатель ЦИК пообещала: "Пока мы не доведем эту ситуацию до ума, мы не отстанем".

Памфилова подчеркнула, что должны быть выявлены и наказаны именно заказчики и организаторы нарушений.

6 декабря Рабочая группа Центризбиркома России выехала в Балашиху для проверки информации, опубликованной в "Новой газете", о якобы имевших место "каруселях" на выборах главы Подмосковья, сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК РФ.

"ЦИК России совместно с избиркомом Московской области приступила к проверке работы избирательных комиссий города Балашихи", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центризбиркома в четверг.

Там добавили, что уже в четверг, 6 декабря, рабочая группа Центризбиркома во главе с членом ЦИК России Александром Клюкиным выехала в город Балашиха Московской области для проверки фактов о возможных нарушениях, упомянутых в СМИ.

"Рабочая группа, состоящая из представителей аппарата Центризбиркома и руководства Мособлизбиркома, проверит деятельность нескольких территориальных и участковых комиссий",- сказали в ЦИК.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Ранее в четверг в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили о начале проверки в связи с публикацией в "Новой газете".

"По вопросу публикации на интернет-сайте "Новой газеты" от 5 декабря 2018 года материла "Возвращение "карусели" избирательная комиссия Московской области сообщает: в целях выяснения и проверки всех обстоятельств, указанных в данном материале, Мособлизбиркомом принято решение о проведении проверки с участием председателей соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, в частности, сказал: "Да, мы видели этот газетный материал, но давайте не забывать, что там было огромное количество наблюдателей, которые и должны были бы обратиться в суд. Я не знаю, были ли такие обращения и какая у них судьба", - заключил пресс-секретарь президента.