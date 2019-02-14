Несколько сотрудников избиркомов в Балашихе уволились после статьи "Новой газеты"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Несколько сотрудников избирательных комиссий разных уровней в Балашихе написали заявления о сложении полномочий в связи с информацией о нарушениях в ходе губернаторских выборов в сентябре 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мособлизбиркома.

"Все организаторы выборов (члены и руководители комиссий всех уровней) понимают свою роль и осознают ответственность, поэтому ряд сотрудников написали заявления о сложении полномочий. Избирательная комиссия эти заявления приняла", - привели в пресс-службе слова председателя Мособлизбиркома Ильи Березкина.

Он добавил, что председатели территориальных избирательных комиссий городского округа Балашиха на время проведения проверки отстранены от работы, их функции выполняют заместители.

В декабре 2018 года рабочая группа Центризбиркома России начала проверку информации, опубликованной в "Новой газете", о "каруселях" в Балашихе на выборах губернатора Московской области. В пресс-службе Мособлизбиркома сообщили о начале проверки в связи с публикацией.