Генпрокуратура потребовала от Минюста проверить движение Пономарева "За права человека"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Внеплановая проверка Минюстом возглавляемого правозащитником Львом Пономаревым движения "За права человека" организована по требованию Генпрокуратуры, сообщили в пресс-службе министерства.

"В период с 14 января по 8 февраля 2019 года министерством юстиции на основании требования генеральной прокуратуры от 7 декабря 2018 года будет проводиться внеплановая документарная проверка Общероссийского общественного движения защиты прав человека "За права человека", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду на запрос "Интерфакса".

В нем отмечается, что на основании закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля юридическое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса обязано направить в орган госконтроля указанные в уведомлении документы.

Как сообщалось накануне, Миюст просит предоставить документы, в том числе касающиеся финансовых операций за последние три года, штатного расписания движения и грантовых проектов.

Сам 77-летний Лев Пономарев 5 декабря был признан судом виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице. Ему назначено наказание в виде 25 суток административного ареста​.