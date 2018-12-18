Движение Пономарева "За права человека" получило уведомление Минюста о проверке

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Минюст РФ проведет внеплановую проверку движения "За права человека" Льва Пономарева, сообщила эксперт движения Ирина Яценко.

"Уведомление о проверке пришло нам сегодня по электронной почте", - сказала Яценко во вторник "Интерфаксу".

В соответствии с документом, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса", движение должно до 14 января представить в министерство ряд документов, в том числе касающихся финансовых операций за последние три года, штатного расписания движения и грантовых проектов.

"В случае непредставления, несвоевременного представления или представления в неполном объеме документов, указанных в распоряжении, Минюстом будет составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в уведомлении ведомства.

Сам Лев Пономарев 5 декабря был признан судом виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице. Ему назначено наказание в виде 25 суток административного ареста.