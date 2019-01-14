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Минюст начал проверку движения "За права человека", возглавляемого Пономаревым

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минюст с подачи Генпрокуратуры начинает внеплановую проверку возглавляемого Львом Пономаревым движения "За права человека", сообщили в пресс-службе министерства.

"В период с 14 января по 8 февраля 2019 года министерством юстиции на основании требования генеральной прокуратуры от 7 декабря 2018 года будет проводиться внеплановая документарная проверка Общероссийского общественного движения защиты прав человека "За права человека", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ответ на запрос "Интерфакса".

В нем отмечается, что при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля юридическое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса обязано направить в орган государственного контроля указанные в уведомлении документы. "Уведомление о проведении указанной проверки направлено в адрес движения 17 декабря 2018 года. Таким образом, движение располагает достаточным и соответствующим закону временем (с учетом рабочих дней) для подготовки документов на проверку", - сообщили в Минюсте.

18 декабря 2018 года представитель движения "За права человека" Ирина Яценко сообщила, что Минюст намерен провести внеплановую проверку организации. "Уведомление о проверке пришло нам по электронной почте", - сказала Яценко "Интерфаксу".

В соответствии с документом, копия которого имеется у агентства, движение должно до 14 января представить в министерство документы, в том числе касающиеся финансовых операций за последние три года, штатного расписания движения и грантовых проектов. "В случае непредставления, несвоевременного представления или представления в неполном объеме документов, указанных в распоряжении, Минюстом будет составлен протокол об административном правонарушении", - говорилось в документе.

Пономарев сообщил "Интерфаксу", что все запрашиваемые документы удастся предоставить в срок. По его словам, Минюст будет проводить проверку трёх возглавляемых им организаций.

"Мы уже отвезли по одной из организаций - "Горячей линии", основную массу документов, нас попросили дополнить, в понедельник мы это сделаем", - сказал он.

Ещё по двум организациям - общероссийскому движению "За права человека" и Фонду защиты прав заключённых - документы также будут представлены в Минюст 14 января. "В сроки мы укладываемся, но они фактически сорвали работу моей организации на несколько дней. Уверен, надо будет довозить документы, но все успеем, сдадим, если что", - добавил правозащитник.

Он отметил, что недавно Минюст проводил плановую проверку всех трёх организаций, которая не выявила никаких нарушений, а сейчас проводится внеплановая - как удалось выяснить, по заявлению движения SERB.

"Они много раз приходили к нам в офис, пытались сорвать работу организации, а теперь написали жалобу в прокуратуру, что мы занимаемся неправительственной деятельностью, а те обратились в Минюст", - сообщил Пономарев.

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Теги: Минюст РФ, Лев Пономарев, За права человека

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