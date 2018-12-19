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Население России за январь-октябрь сократилось на 78,7 тыс. человек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Население России за январь-октябрь 2018 года уменьшилось на 78,7 тысяч человек, на 1 ноября составляло 146,8 млн человек. Об этом сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, население РФ за 2017 год увеличилось на 77,4 тыс., за 2016 год - на 259,7 тыс. человек.

Число родившихся в РФ в январе-октябре 2018 года снизилось до 1 млн 352,1 тыс. человек с 1 млн 418,1 тыс. человек за аналогичный период прошлого года.

Число умерших в январе-октябре текущего года снизилось до 1 млн 532,6 тыс. человек с 1 млн 533,0 тыс. человек в январе-октябре 2017 года.

Таким образом, за январь-октябрь 2018 года была зафиксирована естественная убыль населения на 180,5 тыс. человек (против 114,9 тыс. человек в январе-октябре 2017 года).

Миграционный прирост лишь на 56,4% компенсировал численные потери населения.

Миграционный прирост за январь-октябрь 2018 года составил 101,8 тыс. человек против 178,4 тыс. человек в январе-октябре 2017 года.

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Теги: Росстат

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