Туроператор "Атурис-тур" объявил о прекращении деятельности

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ростуризм получил уведомление о прекращении с 29 декабря туроператорской деятельности ООО "Атурис-тур", сообщило ведомство в субботу.

"Федеральное агентство по туризму информирует о том, что 29 декабря 2018 года от ООО "Атурис-тур" получено уведомление о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта", - говорится в сообщении.

Гражданская ответственность "Атурис-тур" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 миллионов рублей в страховой компании "Якорь". Размер фонда персональной ответственности составляет 115 202 рубля.

Туроператор предлагал экскурсионные маршруты по многим направлениям, в частности, в Израиль, Литву, Латвию, Грецию, Польшу, Узбекистан, Португалию, а также лечебные туры во многие санатория и SPA-центры Европы и ближнего зарубежья. Кроме того, компания предлагала туры по России.