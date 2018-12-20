Землетрясение магнитудой 4,7 произошло вблизи Курил

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в четверг в Тихом океане возле Северных Курил, сообщает пресс-служба Сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН.

"Оно произошло в четверг в 11:53 по сахалинскому времени (03:53 мск) с эпицентром в 115 км юго-восточнее города Северо-Курильска (о. Парамушир, северные Курилы Сахалинской области - ИФ) на глубине 36 км. В Северо-Курильске его ощутили силой в два-три балла", - сказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась, жертв и разрушений нет.