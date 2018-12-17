Два подземных толчка зафиксированы на берегу и в акватории Байкала

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Два землетрясения произошли в воскресенье с разницей в два часа на территории Курумканского и Кабанского районов Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первый толчок зарегистрирован в 20:03 по местному времени (15:03 мск) в точке с координатами 54.53 северной широты 110.67 восточной долготы в 90 км восточнее Байкала в бассейне реки Баргузин. Энергетический класс - 9,8, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,2. По данным сейсмологов, в ближайшем к эпицентру поселке Улюнхан ощущалось 2 балла.

Второй толчок зафиксирован в 21:59 по местному времени (16:59 мск) в точке с координатами 52.02 северной широты 106.23 восточной долготы. Эпицентр находился в акватории байкальского залива Посольский сор - одного из самых популярных туристических мест на восточном побережье Байкала. Энергетический класс - 9,6, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,1.