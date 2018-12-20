В России

Встреча президента с избранными главами регионов пройдет на следующей неделе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сообщил, что встреча со всеми недавно избранными губернаторами запланирована на следующую неделю.

В РоссииБольшая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнБольшая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнЧитать подробнее

"На следующей недели у нас Госсовет будет, и я уже дал поручение администрации о проведении отдельной встречи с вновь избранными главами регионов. Нужно было просто подождать результаты выборов во Владивостоке", - сказал президент на ежегодной большой пресс-конференции в четверг.

Также Путин отметил, что победа на выборах представителей оппозиции является не первым случаем и это вполне нормально.

"Для меня главное, чтобы люди в регионах Российской Федерации чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. И если они приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию "Единая Россия", - это их выбор. Всячески буду только помогать любому избранному руководителю региона, вопрос только в том, чтобы сам избранный руководитель оказался на высоте и был в состоянии исполнить те предвыборные обещания, которые он людям дал", - заключил президент РФ.

Он напомнил, что хоть и создавал "Единую Россию", ни в ней, ни в какой другой партии не состоит.

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