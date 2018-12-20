Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

На этот раз на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число представителей СМИ - 1702 человека. Как ожидается, глава государства подведет итоги года, на первый план в общении с журналистами выйдут вопросы развития российской экономики и международные проблемы - региональные конфликты и российско-американские отношения, а также проблематика российских регионов.
Корреспондент из Волгограда попросил президента подумать о восстановлении Качинского авиационного военного училища, расформированного в 1998 году. Путин подчеркнул, что училище легендарное, но прошло уже двадцать лет, и нужно посмотреть, остались ли какие-то основы для его открытия. Президент пообещал изучить вопрос.
Вопрос от ВГТРК: По оценкам экспертов, в том числе Алексея Кудрина, экономика в России последние 10 лет растет по сути на 1%, а это по сути - стагнация. Как мы собираемся добиваться обещанного прорыва? На что опирается правительство в своих прогнозах? Доволен ли президент командой Медведева?
Путин отвечает, что рост экономики на 1% в год был, когда Кудрин был в правительстве - так что "нечего на зеркало пенять". Ну и вообще это сухие подсчеты, так делать неправильно. Были и высокие темпы роста, и спада - из-за кризиса в мировой экономике, но спад пришел к нам извне - не мы причина мирового кризиса, спада цен на нефть. Но мы из этого выбрались.
Президент заявил, что темпы роста не обеспечить, если не изменить структуру экономики, так что мы рассчитываем на национальные проекты и новые возможности для развития. В ближайшие 2 года рассчитываем на 2% роста, а дальше - уже на 3%. Надо войти в другую лигу экономик. Командой премьера Путин в целом доволен.
Президент объяснил, что "фишка" в том, что деньги федеральные, а реализация в регионах. Те, кто считает, что добиться результатов не удастся, не должны заниматься реализацией этих программ, констатирует президент. Путин предлагает сомневающимся уступить место тем, кто полон оптимизма. Но президент заметил, что он не верящих в успех на местах не видел.
Итак, мы переходим к вопросам. Корреспондент ТАСС спрашивает о национальных проектах. Некоторые эксперты сомневаются в их целесообразности, в том, удастся ли их вообще выполнить.
Владимир Путин подчеркнул, что России нужен прорыв, нужен прыжок в новый технологический уклад. А чтобы сделать это, необходимо концентрировать ресурсы на важнейших направлениях развития. Но простой раздачей денег этого не добиться. 20,8 трлн рублей - это планируемый бюджет нацпроектов.
Президент напомнил, что у нас 12 нацпроектов (здравоохранение, образование, наука, производство, экономика и другие), а также отдельно финансируется развитие инфраструктуры.
Президент РФ традиционно начал пресс-конференцию со статистики по итогам 10 месяцев года. ВВП вырос на 1,7%, рост промпроизводства составил 2,9% (прогноз по итогам года - 3%). Инвестиции в основной капитал выросли на 4,1%, розничная торговля и грузооборот - на 6,2%. Рост реально располагаемых доходов населения составил 0,5%, рост зарплат - 7,4%. Инфляцию Путин назвал приемлемой, хотя ориентир ЦБ будет превышен по итогам года - показатель достигнет 4,1-4,2%. Профицит бюджета по итогам года ожидается на уровне 2,1% ВВП. Безработица сократилась до рекордных 4,8%. Профицит торгового баланса - 157 миллиардов долларов против прошлогодних 115 миллиардов долларов. Рост национального фонда благосостояния составил 22%.
Владимир Путин появился в зале, начинается его традиционная пресс-конференция.
Многие журналисты пытаются выделиться внешне, чтобы президент заметил их и дал задать свой вопрос. Так, одна девушка пришла в костюме Снегурочки, кто-то - с бубном, многие с плакатами. У одной из журналисток есть плакат со странной надписью.
Ребята, что значит “Путин-щука”? pic.twitter.com/4ZGasX1tPJ— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 20 декабря 2018 г.
Роман Доброхотов, главред издания The Insider, известного своими расследованиями об обвиняемых в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля, написал в твиттере, что его не пустили на пресс-конференцию, несмотря на наличие аккредитации. Вчера США ввели санкции против предположительно сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги (Руслана Боширова) и Александра Петрова (Александра Мишкина), которых на Западе подозревают в этом преступлении.
Накануне Песков рассказал, что на пресс-конференцию аккредитовались журналисты из множества стран мира. Пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства "не дифференцирует какие-то страны", несмотря на то, что российских корреспондентов не всегда пускают на официальные мероприятия за рубежом. Песков отметил, что на пресс-конференцию аккредитован журналист, представляющий Украину: "Он пользуется абсолютным правом доступа на все мероприятия, мы никак это не ограничиваем".
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что главными темами пресс-конференции в этом году станет экономика в условиях агрессивной международной конъюнктуры и российско-американские отношения.
"Международная конъюнктура стала агрессивной, враждебной. Это не только касается России. Вся система международной экономики, торгово-экономических отношений меняется, она находится в режиме такой трансформации. Но куда идет эта трансформация, ни один эксперт от "А" до "Я" сказать не может, точки зрения - диаметрально противоположные", - сказал он.
Менее получаса остается до начала большой пресс-конференции, которая состоится в Центре международной торговли. В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - 1702 журналиста.
Переводчики будут осуществлять синхронный перевод пресс-конференции на английский, французский и немецкий языки.
Сколько продлится разговор Владимира Путина с журналистами, традиционно неизвестно, но рекордной остается пресс-конференция 2008 года, которая продолжалась 4 часа 40 минут. В прошлом году она длилась 3 часа 42 минуты.