Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

12:20

Вопрос от ВГТРК: По оценкам экспертов, в том числе Алексея Кудрина, экономика в России последние 10 лет растет по сути на 1%, а это по сути - стагнация. Как мы собираемся добиваться обещанного прорыва? На что опирается правительство в своих прогнозах? Доволен ли президент командой Медведева?

Путин отвечает, что рост экономики на 1% в год был, когда Кудрин был в правительстве - так что "нечего на зеркало пенять". Ну и вообще это сухие подсчеты, так делать неправильно. Были и высокие темпы роста, и спада - из-за кризиса в мировой экономике, но спад пришел к нам извне - не мы причина мирового кризиса, спада цен на нефть. Но мы из этого выбрались.

Президент заявил, что темпы роста не обеспечить, если не изменить структуру экономики, так что мы рассчитываем на национальные проекты и новые возможности для развития. В ближайшие 2 года рассчитываем на 2% роста, а дальше - уже на 3%. Надо войти в другую лигу экономик. Командой премьера Путин в целом доволен.