Обвиненный в госизмене военный эксперт Неелов останется в СИЗО еще на четыре месяца

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил до конца апреля срок ареста военного эксперта Владимира Неелова, обвиняемого в государственной измене.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Неелова на четыре месяца, а всего до шести месяцев, то есть до 25 апреля 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Дело Владимира Неелова

Неелову предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан в конце октября и арестован Лефортовским судом.

По версии следствия, военный эксперт и автор многочисленных работ по армейской тематике передавал за рубеж сведения, составляющие государственную тайну. При этом фабула уголовного дела до настоящего времени неизвестна. Материалы уголовного дела в отношении Неелова засекречены.

Неелов - эксперт Центра стратегической конъюнктуры и Центра стратегических оценок и прогнозов, специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле. Также он автор ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.