Путин признал за ЧВК "Вагнер" право "продавливать" свои интересы в мире, не нарушая закон РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Если в работе ЧВК "Вагнер" есть нарушения, то Генпрокуратура должна дать им правовую оценку, заявил президент России Владимир Путин.

"Теперь по поводу "Вагнера" и того, что люди делают: все должны оставаться в рамках закона, все. Мы можем запретить вообще частный охранный бизнес, но стоит только это сделать, я думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций с требованием защитить этот рынок труда. Если вот эта группа "Вагнер" что-то нарушает, тогда генеральная прокуратура должна дать правовую оценку", - сказал Путин на большой пресс-конференции.

"По поводу присутствия их где-то там, за границей, если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты", - подчеркнул он.

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской республике в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Она приехали в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях для "Центра управления расследованиями", основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство) по факту гибели российской съемочной группы. К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР присоединились и представители ООН.

20 декабря на большой пресс-конференции Путин сообщил, что, по данным на это время, убийство российских журналистов в ЦАР совершили местные группировки.

"Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей. Они приехали не как журналисты, они приехали как туристы. И, по имеющимся данным на сегодняшний день, покушение совершили какие-то местные группировки", - сказал Путин в четверг на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента "Новой газеты".

Президент РФ отметил, что в ЦАР идет расследование.

"Достоверных данных, к сожалению, пока нет, но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены. По дипломатическим каналам мы держим эту ситуацию на контроле, и надеюсь, что мы хоть когда-нибудь узнаем в реалиях, что там произошло", - сказал Путин.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью журналистов в ЦАР редакции газеты, их родным и близким.

При этом Путин обратил внимание на то, что журналисты гибнут в различных регионах, в том числе в Донбассе.

"Это, безусловно, трагедия. Погибли люди. У них есть семьи. К сожалению, очень много трагедий, связанных с журналистами. Думаю, что мы никогда не должны забывать, в том числе, и о журналистах, которые погибли на юго-востоке Украины, попав под обстрел, или о тех, на которых фактически было совершено покушение, которых просто расстреляли. Об этих не забывайте, пожалуйста, тоже", - сказал Путин, обращаясь к корреспонденту "Новой газеты".