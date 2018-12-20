Судоходство в Керченском проливе будет восстановлено в четверг вечером

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Проход судов через Керчь-Еникальский канал, приостановленный несколько дней назад из-за непогоды, будет восстановлен в четверг вечером, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"В 20:00 откроем движение по Керчь-Еникальскому каналу", - сказал собеседник агентства.

Керчь-Еникальский канал - морской судоходный канал в Керченском проливе, связывает Азовское и Черное моря. Судоходство по каналу было прекращено с 16 декабря по погодным условиям, напомнил представитель Росморречфлота.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в интервью "Би-Би-Си Украина", что Украина готовит новый проход своих кораблей через Керченский пролив.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Корабли были отконвоированы в Керчь, находившиеся на них 24 украинских моряка отправлены под арест по делу о незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения (часть 3 статьи 322 УК РФ).

Ранее первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский заявил, что перед инцидентом с военными судами Украины Керченский залив перекрывался в связи с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, в отношении Крымского моста.