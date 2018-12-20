Украинские корабли снова собрались пройти через Керченский пролив

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Украина готовит новый проход своих кораблей через Керченский пролив, рассказал в интервью "Би-Би-Си Украина" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

"Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые, установленные в одностороннем порядке морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - заявил он. На вопрос о том, когда планируется осуществить новый проход, Турчинов не ответил, заявив при этом, что, по его мнению, медлить нельзя.

Он также рассказал, что вооруженные силы рассчитывают привлечь к проходу из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье представителей ОБСЕ и других "иностранных партнеров". "Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил", - сказал Турчинов. Он пояснил, что Украина уже предложила НАТО принять участие в этой акции, однако ответа не получила.

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила находившимся на суднах 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года.

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.