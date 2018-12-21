Песков назвал отношения России и США жертвой украинской провокации

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Отношения России и США в данный момент стали заложниками провокации, устроенной украинскими властями в Керчи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Действительно наши двусторонние российско-американские отношения сейчас находятся в положении жертвы той провокации, которую устроила украинская сторона вблизи Керчи", - сказал Песков в интервью программе Первого канала "Большая игра".

Он отметил, что находящиеся в бедственном состоянии российско-украинские отношения усугубились в связи с появлением элемента предвыборной кампании.

"Президенту Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг, который оставляет желать лучшего по сравнению с теми, кто занимает опережающие его строки в рейтинге, что он собственно и делает, и мы все это видим невооруженным глазом", - отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что Порошенко не удается инициировать давление на Россию, которое способно вынудить Москву отказаться от своих "красных линий". "Ответ однозначный - нет. И президент Путин об этом говорил много раз", - сказал Песков

В связи с этим, добавил пресс-секретарь, Путин "последователен в своей оценки той провокации, которая произошла на входе в Азовское море"

Комплекс двусторонних российско-американских отношений не настолько устойчив, как национальные интересы РФ, заметил пресс-секретарь президента.

"Он гораздо более хрупок под воздействием этих провокаций. Тем более, к сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его слабые достаточно электоральные позиции", - отметил Песков.

Он добавил: "Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено в переворот на Украине, слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот. Это должно как-то окупиться, принести какие дивиденды".

Но это, отметил Песков, "не очень получается". "Поэтому ситуацию нужно "спасать" изо всех сил", - сказал он.