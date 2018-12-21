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Рейс "Авроры" вылетел за последней группой хабаровских туристов на Хайнань

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Борт авиакомпании "Аврора" 21 декабря заберет последнюю группу хабаровских туристов, ожидающих вылета на курортном острова Хайнань, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора края.

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"Рейс HZ-9485 "Хабаровск - Хайкоу" вылетел из Хабаровска в 14:06 местного времени (07:06 по московскому времени). Планируется, что из Китая самолет вылетит 18:55 по местному", - сказал представитель пресс-службы.

По данным ассоциации "Турпомощь", рейс "Авроры" должен привезти в Хабаровск 126 туристов.

Около 160 туристов из Хабаровского края не смогли вовремя покинуть остров Хайнань из-за приостановки полетов авиакомпании "ИрАэро", которая остановила работу из-за долгов туроператора "Жемчужная река". 15 декабря часть туристов из Хабаровского и Приморского краев, а также из Амурской области вернулись на родину рейсом "ИрАэро" через Москву. Еще одна группа - 24 человека, вернулись 19 декабря.

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Теги: Хабаровский край, Хайнань, Хайкоу

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