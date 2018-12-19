Оставшихся на Хайнане хабаровских туристов вывезут 21 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Последнюю группу оставшихся на китайском острове Хайнань хабаровских туристов - 126 человек вывезут самолетами авиакомпании "Аврора" 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

"С авиакомпанией уже проведены переговоры. Объединение российских туроператоров "Турпомощь" полностью оплатило услуги перевозки. Теперь остается дождаться разрешения китайских властей на посадку в их аэропорту. Как только оно будет получено, всех хабаровчан доставят домой", - приводятся в сообщении слова заместителя министра культуры края - начальника управления по туризму Виталия Селюкова.

Первая группа хабаровских туристов вернулась с острова 16 декабря. Авиакомпания "ИрАэро", у которой был договор с туроператором "Жемчужная река", вывезла 40 пассажиров с обратными билетами на руках, после чего отказалась от дальнейших перевозок. Затем через ассоциацию "Турпомощь" удалось вернуть еще 24 человека. Сегодня они приземлились в хабаровском аэропорту.

Как сообщалось, около 160 туристов из Хабаровского края не смогли вовремя покинуть остров Хайнань из-за приостановки полетов авиакомпании "ИрАэро", которая остановила работу из-за долгов туроператора "Жемчужная река". 15 декабря часть туристов из Хабаровского и Приморского краев, а также из Амурской области вернулись на родину рейсом "ИрАэро" через Москву.