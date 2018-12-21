Почти 5,5 тыс. клиентов "Жемчужной реки" лишились отдыха

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Почти 5,5 тысяч клиентов туроператора "Жемчужная река", купивших путевки на китайский остров Хайнань, не смогли вылететь на отдых из-за остановки деятельности компании, страхового покрытия ответственности туроператора не хватит на выплаты всех компенсаций. Об этом сообщили порталу "Интерфакс" в пятницу в пресс-службе Ростуризма.

Как напоминает ведомство, 12 декабря юрлица "Жемчужной реки" - ООО "Геркулес тревел" и ООО "Тревел Дизайнерс" - были приказом Ростуризма исключены из единого федерального реестра туроператоров в связи с фактическим прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

"Таким образом, было обеспечено правовое основание для получения страхового возмещения 5 420 туристами, которым "Жемчужная река" оказалась не в состоянии оказать приобретенные ими в рамках турпродукта. Вместе с тем, общий объем обязательств "Жемчужной реки" перед туристами превышает суммарный объем страхового покрытия по договорами страхования гражданской ответственности двух юрлиц туроператора фондов персональной ответственности, сформированных ими на базе ассоциации "Турпомощь", - сообщили в пресс-службе.

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