В Кремле объяснили, какие претензии возникли у ведомств к "Би-би-си"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - У различных российских ведомств возникали вопросы к корпорации "Би-би-си" в связи с освещением ею событий, связанных с Российской Федерацией, в частности, операцией Вооруженных Сил РФ в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли у властей РФ претензии к конкретным материалам "Би-би-си", Песков сказал: "У разных ведомств в Москве неоднократно появлялись вопросы в отношении конкретных материалов, конкретных эпизодов по освещению событий, связанных с РФ".

Он уточнил, что это касается освещения "того, что происходит в Сирии и внутри РФ".

"Здесь можно говорить о какой-то вкусовщине. В данном случае этим вопросом (проверкой) займется уполномоченный орган РФ", - отметил он.

Отвечая на вопрос, связана ли проверка "Би-би-си" с тем, что при участии корпорации появилась информация, что сестра главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян была задействована в крупных пиар-проектах в РФ, Песков сказал: "Мы не видели эту информацию. Я не знаю, о чем вы говорите. Но вряд ли. Эти вопросы (к "Би-би-си") копились давно. В основном они связаны с тем, как освещала те или иные события эта компания".

Проверка в ответ на предупреждение

Между тем представитель британской телерадиокорпорации "Би-би-си" заявил "Интерфаксу", что она соблюдает все правила и нормы российского законодательства.

"В России, как и во всех остальных странах мира, "Би-би-си" предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства", - сказал собеседник агентства.

В пятницу Роскомнадзор сообщил о начале проверки телеканала BBC World News, распространяемого на территории РФ, а также ресурсов BBC в интернете на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. Ведомство отметило, что проверка связана с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом Russia Today правил вещания.

Проверка Роскомнадзором канала ВВС World News - это ответная реакция на действия Лондона в отношении телеканала RT, подтвердил Дмитрий Песков, заметив, что к британской телерадиокорпорации накопилось много вопросов в связи с ангажированностью освещения событий.