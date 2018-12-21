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Что произошло за день: пятница, 21 декабря

Роскомнадзор проверит "Би-би-си", в Москве подорожает проезд в общественном транспорте, Браудер арестован заочно

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роскомнадзор начал проверку "Би-би-си" в ответ на действия британских властей против RT. Проверка проводится "на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству". В Кремле подтвердили, что у многих ведомств есть претензии к британской телерадиокорпорации, они касаются освещения "того, что происходит в Сирии и внутри РФ". В "Би-би-си" заявляют, что соблюдают все российские законы.

- Проезд в общественном транспорте столицы подорожает со 2 января. В частности, проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей в 2018 году. "Единый" на 60 поездок будет 1900 рублей вместо 1765 рублей.

- Суд Москвы заочно арестовал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества. Он должен быть арестован на два месяца, начиная с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента его задержания в РФ. По версии следствия, Браудер возглавлял организованное сообщество, созданное для ухода от уплаты налогов и хищения средств бюджета РФ. Ущерб от его действий составил 10,5 млрд рублей.

- Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обвинил во лжи дольщицу Аллу Андрееву, задававшую Владимиру Путину вопрос о проблемах долевого строительства в городе. Чиновник заявил, что она является сомнительной журналисткой и работать с ней он не будет. Андреевой все же удалось встретиться лично с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, хотя изначально она отказалась проводить встречу, узнав состав ее участников.

- Лев Пономарев вышел на свободу, отбыв 16 суток административного ареста. Правозащитник рассказал, что его из спецприемника перевезли в ОВД Мещанское и там "выкинули на улицу с четырьмя сумками". Пономарев заявил, что подумает об обжаловании действий полиции при его освобождении.

- Росгвардия решила подать в суд на РБК из-за материалов о поставках продуктов. В ведомстве настаивают, что в статьях о завышенных ценах на мясные продукты была размещена недостоверная информация. В РБК пока не получили судебных документов.

- В МВД опровергли сообщения о планах ввести переэкзаменовку при замене водительских прав. Идея введения экзамена на знание ПДД при замене водительского удостоверения прозвучала на Конгрессе автошкол России в качестве темы для обсуждения.

- Генассамблея ООН проголосовала против российского проекта резолюции о сохранении ДРСМД. "За" проголосовали 43 делегата, включая Китай, 46 - "против", а еще 78 воздержались.

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