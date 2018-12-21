Роскомнадзор проверит BBC World News в ответ на действия британских властей против RT

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в ответ на вынесение британским Ofcom решения о нарушении RT правил вещания заявил о начале проверки канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете.

"В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, а также в отношении ресурсов "Би-би-си" в сети интернет на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил агентству, что "очевидно, что проверка уже началась". Он воздержался от дальнейших комментариев, в том числе не сказал, сколько времени займет проверка. "Как только она завершится, мы об этом сообщим", - отметил он.

Накануне британский медиарегулятор Ofcom объявил, что увидел в действиях телеканала RT нарушения правил беспристрастности, сообщает в четверг агентство Bloomberg. Агентство отмечает, что по данным Ofcom телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 года. Против телеканала могут применить ряд мер, в том числе штраф в размере 250 тысяч фунтов стерлингов (21,3 млн рублей) или отзыв лицензии.

Британский регулятор обнаружил нарушения принципа беспристрастности в передачах, которые телеканал транслировал с 17 марта по 26 апреля. Медиарегулятор отмечает, что они показывались после событий с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери 4 марта этого года.

Агентство Associated Press отмечет, что нарушения обнаружены в передачах, "в основном посвященных отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии".

В свою очередь в пресс-службе телеканала сообщили, что "регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей". "Сейчас мы изучаем выводы, которые представил регулятор, и примем решение о дальнейших шагах в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте RT.

По мнению телеканала, Ofcom не до конца учел аргументы, приведенные RT в ходе расследований. Там добавили, что крайне разочарованы выводами британского регулятора, "большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей".