Общественная палата РФ назвала Россию в числе лидеров в мире по социальному неравенству

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия находится на одном из первых мест в мире по неравенству при распределении богатства, сообщается в ежегодном докладе Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.

"Социологические опросы показывают, что граждан России сейчас особенно беспокоит социальная несправедливость, неравенство, бедность", - говорится в докладе ОП, опубликованном в пятницу.

В Общественной палате отмечают, что, по данным Мирового банка, по состоянию на 2018 год Россия находится на третьем месте среди 82 стран мира по региональному неравенству и входит в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны среди государств Европы и Центральной Азии. "Россия на одном из первых мест в мире по неравенству распределения богатства. Больше половины наших граждан не имеют никаких накоплений", - сообщается в докладе.

По данным ОП, основным критерием оценки деятельности властей становится нравственное измерение. "Череда скандалов последнего времени, подобных оскорбительным заявлениям чиновников, за которыми все чаще следуют отставки, показывает, что в обществе произошли важные изменения: стандарты терпимости к несправедливости и чиновному хамству стали заметно ниже", - говорится в исследовании.

Предпосылкой для повышения нравственно-этической чувствительности общества называется общественная консолидация, так называемый "посткрымский консенсус", основой которого являются традиционные ценности: "родина, свобода, справедливость". В связи с этим в ОП подчеркивают необходимость привлечения представителей гражданского общества к улучшению жизни в стране, а также обсуждать с ними готовящиеся реформы.

"Плохим примером стала модель проведения пенсионной реформы, которая готовилась традиционно бюрократически и была предъявлена населению как свершившийся факт. Неудивительно, что люди отреагировали негативно: судя по социологическим опросам, граждане не верят в увеличение пенсий после реформы и видят смысл всех изменений в том, что государство хочет заставить пожилых людей дольше работать и отобрать их заслуженные пенсии", - сообщается в докладе. Такая общественная атмосфера, в свою очередь, способствует росту недоверия, добавили в ОП.