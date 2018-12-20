Мнения россиян о правильности курса развития страны разделились

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Около половины россиян (45%) считают, что дела в стране идут в правильном направлении, и практически столько же (44%) полагают, что Россия идет по неверному пути, свидетельствуют данные опроса, поступившие в "Интерфакс".

Большинство россиян (66%) негативно относятся к деятельности Государственной Думы, завершившей накануне свою осеннюю сессию. Одобряют работу нижней палаты парламента, по данным опроса, 33% респондентов.

Среди институтов власти россияне отдают предпочтение главе государства. По результатам исследования, деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют две трети опрошенных, противоположного мнения придерживаются 33% респондентов.

По данным опроса, деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряют 32% россиян, 67 % не одобряют ее.

К работе правительства в целом с одобрением относятся 37% опрошенных. 63% россиян, по данным исследования, не одобряют деятельность кабинета министров.

Опрос был проведен 13-19 декабря по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.