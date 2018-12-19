Песков прокомментировал резкий рост числа сожалеющих о распаде СССР

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле в связи с опросом "Левада-центра" заявили о неуместности сегодня термина "великая держава" и назвали ностальгию по молодости среди возможных причин сожаления россиян о распаде СССР.

Согласно опросу "Левада-центра", который опубликовали в среду "Ведомости", в этом году число респондентов, сожалеющих о распаде Советского Союза достигло максимума за последнее десятилетие - 66%. Опрос показал, что большинство ностальгирующих по временам СССР, это люди от 55 лет. Среди основных причин, названных респондентами, - разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рост таких настроений, обратил внимание на одну из причин, названных опрошенными, - потерю чувства принадлежности к великой державе.

"Если говорить об ощущении великой державы, то вряд ли кто-то может спорить с тем, что сейчас трудно говорить о великих державах и, наверное, это не столь уместно. Но то, что Россия является суверенной державой, которой гордится подавляющее большинство населения нашей страны, вряд ли с этим можно спорить", - сказал он журналистам в среду.

Однако в целом, по его мнению, "данные социологов дают очень большое место для различных трактовок". "Иные социологи скажут абсолютно стандартную фразу о том, что человек склонен всегда приукрашать то, что было с ним в молодости, то, что было в молодости - всегда кажется и вкуснее, и надежнее, и величавее", - заметил Песков.

Поэтому, подчеркнул пресс-секретарь президента, "это, скорее, хлеб для социологов, для экспертов". "Думаю, что к подобным исследованиям нужно относиться именно так", - добавил он.