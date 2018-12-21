Создателю "Мужского государства" дали два года условно за возбуждение ненависти к женщинам

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес обвинительный приговор создателю интернет-сообщества "Мужское государство".

Представитель регионального СУ СКР сообщил агентству "Интерфакс", что подсудимый признан виновным по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

"Свою вину он признал в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, по версии следствия, 27-летний житель Саратовской области в период с мая по июнь этого года на персональной странице в соцсети "ВКонтакте" создал группу, в которой размещал фото- и видеоизображения, содержащие признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к женщинам.

При этом у него были неустановленные пока единомышленники.

По данным СМИ, закрытая группа "Мужское государство" была создана в соцсети в 2016 году и в настоящее время, по некоторым данным, насчитывает более 155 тыс. участников.

Члены группы стали известны, в том числе, во время проведения ЧМ-2018, когда обсуждали россиянок, замеченных с иностранными болельщиками.