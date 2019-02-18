В Калининграде закрыли дело студента-аутиста о разжигании ненависти к женщинам

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Калининграде прекращено уголовное преследование студента, которого обвиняли в разжигании ненависти к женщинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР в понедельник.

"Следствие прекратило уголовное дело в отношении студента одного из местных вузов, которое было возбуждено в сентябре 2017 года по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В августе 2018 году ему были предъявлено обвинение. Но в декабре 2018 года вступил в силу закон частичной декриминализации данной статьи, что и стало причиной прекращения уголовного дела", - рассказали в СКР.

В новой редакции статьи говорится, что гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности, если в течение года он уже привлекался к административной ответственности за это правонарушение. Как отметили в ведомстве, ранее обвиняемый уже понес административное наказание за свои действия.

Как сообщалось, по версии следствия, студент размещал на своей странице в социальной сети посты с картинками или сообщениями, унижающими честь и достоинство женщин. В ходе расследования дела было проведено большое количество экспертиз: в том числе автороведческая и компьютерно-техническая.

При этом студент состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ходе следствия он находился под подпиской о невыезде.

Мать обвиняемого активно выступала в защиту сына в соцсетях, зарегистрировала петицию и объясняла поведение своего сына неразделенной любовью к преподавателю. Кроме того, она отмечала, что картинка, которую разместил ее сын, находилась в свободном доступе.