МВД насчитало в России почти 2 млн нелегальных мигрантов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Около 2 млн мигрантов находятся на территории РФ нелегально, сообщила врио начальника миграционного главка МВД Валентина Казакова.

"Если говорить о цифрах по незаконной миграции, которая сегодня присутствует, это порядка 2 млн иностранных граждан. Наши учеты, которые действуют в МВД, позволяют отслеживать незаконных мигрантов вплоть до субъекта, где они находятся", - сказала Казакова на пресс-конференции в пятницу.

Она отметила, что незаконная миграция находится на особом контроле МВД.

"Мы с вами в этом году провели чемпионат мира по футболу, и никаких нарушений сверх того, что было в обыденном и ежедневном режиме, МВД не было зафиксировано. Общественный порядок был соблюдён, все процедуры в рамках операции "Нелегал" проводились и проводятся на постоянной основе", - добавила Казакова.