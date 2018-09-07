Долю гастарбайтеров в строительстве в РФ собрались ограничить на уровне 80%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает с 2019 года ограничить численность иностранных работников, занятых в сфере строительства, до 80% от общего числа рабочих на предприятии.

"Я хотела бы обратить внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства - основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу.

По ее словам, соответствующий проект постановления кабинета министров согласован с ведомствами и поддержан объединениями работников и работодателей.

По данным Росстата, в сфере строительства занято 6,3 млн человек, "значительную долю из которых составляют мигранты", добавила Голикова. После вступления постановления в силу часть мест займут россияне, подчеркнула вице-премьер, поскольку в регионах для этого имеется "достаточно трудовых ресурсов".

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда, ранее ограничений на привлечение иностранной рабочей силы в сфере строительства не было - мигранты могли составлять до 100% от числа работников на строительном предприятии по штатному расписанию. Если постановление будет принято, доля работников будет ограничена планкой в 80% с 2019 года.

Вместе с тем, в пресс-службе добавили, что вводимое ограничение не коснется трех регионов - Москвы, Хабаровского края и Амурской области. Для них допустимая доля сохранится в размере 100%.