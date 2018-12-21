Россиянам придется снова проходить собеседование при продлении визы США на три года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российским гражданам, уже имеющим американские визы, с 1 января придется снова проходить собеседование, чтобы получить многократную визу на три года, сообщила в пятницу руководитель консульства США в Екатеринбурге Огняна Иванова-Шрирам.

Сейчас для россиян действует порядок, при котором собеседование в американских консульствах нужно проходить один раз, а после этого по истечении срока действия визы отправлять по почте документы для получения новой визы без записи на собеседование.

"Заявители, которые отправляют визы по почте без собеседования, теперь смогут получить только однократную визу на год. Если они захотят трехлетние многократные визы, нужно будет записаться на собеседование и заплатить дополнительный сбор", - сообщила Иванова-Шрирам.

Отвечая на вопросы пользователей, она сообщила, что если россиянин будет пытаться получить визу США в другой стране, ему все равно надо будет платить дополнительно $143 независимо от того, где он будет проходить собеседование. "Это правило касается всех граждан РФ", - сказала дипломат.

Она затруднилась ответить на вопрос, сократится ли срок записи на собеседование, который сейчас может составлять более 300 дней, после повышения консульского сбора. "К сожалению, нельзя сказать, как изменится динамика записи на собеседование", - сказала консул.

Накануне посольство США в России сообщило, что с 1 января 2019 года для желающих получить многократную трехлетнюю визу вводится дополнительный сбор в размере $143 помимо действующего сбора в $160.

За первые три квартала 2018 года Россию посетило более 220 тысяч граждан США. За тот же период, соответственно, США посетило 78,4 тыс. российских туристов.