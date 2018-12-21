МИД РФ назвал катастрофической ситуацию с выдачей россиянам американских виз

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу решения американской стороны о повышении тарифов за оформление виз для российских граждан и назвала катастрофической ситуацию с выдачей виз США для граждан РФ.

"С крайним недоумением восприняли поспешное решение американской стороны о повышении с 1 января 2019 года тарифов за оформление виз для российских граждан", - говорится в комментарии представителя МИД РФ, распространенном в пятницу.

В нем отмечается, что "ситуация с их выдачей в России вообще катастрофическая". "В массовом порядке срываются поездки россиян в рамках деловых, культурных, научных, спортивных и просто дружеских связей, рвутся контакты между людьми. Это - сознательная, целенаправленная линия властей США, что не может не вызывать сожаления", - отмечает представитель МИД РФ.

Накануне посольство США в России сообщило, что с 1 января 2019 года для желающих получить многократную трехлетнюю визу вводится дополнительный сбор в размере $143 помимо действующего сбора в $160.

Представители США объяснили эту меру принципом взаимности. Они готовы отказаться повышения тарифов, если МИД РФ вернет прежнюю стоимость российской визы для американцев.