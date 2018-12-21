Вице-президент Mail.ru Group заменил Бориса Добродеева в совете директоров компании

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян вошел в состав совета директоров компании, говорится в сообщении Mail.ru.

Он сменит в совете гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева. "Во избежание потенциального конфликта интересов между мной при реализации права голоса от имени АО "МФ Технологии" и советом директоров мы решили усилить операционное руководство компании и расширить его полномочия, назначив Владимира в состав совета директоров Mail.Ru Group. Это позволит мне как генеральному директору голосовать от имени компании, ее сотрудников и акционеров, а также эффективно отчитываться перед советом директоров. В результате этого назначения изменений в подходе к управлению компанией, в ее стратегии и системе корпоративного управления не произойдет", - приводятся в сообщении слова Добродеева.

"МФТехнологии" - структура, созданная "Мегафоном" , "Ростехом", Газпромбанком и USM на базе Mail.ru Group.

Кандидатуру Габриеляна в совет директоров выдвинул Добродеев на основании права голоса, закрепленного за акциями "МФ Технологии", предоставленного ему ранее акционерами новой структуры.

Как сообщалось, в октябре холдинг USM Алишера Усманова передал контроль в Mail.ru Group под управление топ-менеджеров интернет-компании. В октябре "МФ Технологии" выдвинули в совет директоров Mail.ru Group 4 кандидатов, в том числе двух топ-менеджеров интернет-компании - гендиректора Бориса Добродеева и первого заместителя гендиректора Mail.ru Group Дмитрия Сергеева. Всего в совете директоров Mail.ru Group 10 человек.

"МФТехнологии" создана для развития цифровых услуг, в том числе финансовых, и реализации проектов в сфере цифровой экономики. По условиям сделки "Мегафон" внес в "МФ Технологии" пакет Mail.ru Group (11 500 100 акций класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов). 100%-ная "дочка" "Мегафона" - Lefbord Investments Limited - получила 45% в СП, ГПБ - 35%, USM - 9%, а "Ростех" - 11%.

Еще 21,9 млн обыкновенных акций, или 10% экономической доли Mail.Ru Group "Мегафон" договорился продать Alibaba Group в рамках создания совместного предприятия в области e-commerce, совладельцами которого станут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года. По итогам владельцами СП AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%).

Mail.Ru Group - одна из крупнейших интернет-компаний в России, ей принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, крупнейшие российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, в портфель компании входит игровое направление, представленное такими играми, как Warface, Skyforge и Perfect World, а также War Robots и Hustle Castle. Также Mail.Ru Group владеет мессенджерами ICQ, Agent Mail.Ru и TamTam, сервисами доставки еды Delivery Club и ZakaZaka, марткетплейсами "Юла" и Pandao, разработчиком игр Pixonic и киберспортивным холдингом ESforce.

Совладельцами Mail.ru Group также являются южноафриканский холдинг Naspers (27,6%) и китайская интернет-компания Tencent (7,4%).