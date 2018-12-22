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Спикер Госдумы назвал четырех самых активных депутатов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам осенней сессии назвал четырех самых активных, на его взгляд, депутатов и наиболее эффективно работавший комитет.

"Комитет по бюджету и налогам (глава - член фракции "Единая Россия" Андрей Макаров)", - так Володин ответил на вопрос официального сайта Госдумы, какой комитет был самым продуктивным.

На просьбу назвать депутатов из разных фракций, проявивших себя наиболее активно в ходе пленарных заседаний, спикер сказал: "На мой взгляд, в эту сессию самыми активными в зале пленарных заседаний были депутаты: (член комитета по контролю и регламенту) Андрей Альшевских ("Единая Россия"), (член комитета по охране здоровья) Алексей Куринный (КПРФ), (первый зампред комитета по бюджету и налогам) Сергей Катасонов (ЛДПР) и (первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству) Валерий Гартунг (Справедливая Россия)".

Принятый Госдумой в среду, в последний день работы осенней сессии, закон об отмене общероссийского роуминга Володин особо выделил как "наиболее долгожданный и поддержанный всеми фракциями". Это решение ждали наши граждане, завил политик. "Он (закон) касается фактически каждого жителя нашей страны", - подчеркнул председатель Госдумы.

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