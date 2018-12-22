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Следствие попросило продлить ограничения сестрам Хачатурян до конца марта

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду рассмотрит вопрос о продлении до конца марта срока ограничений, наложенных на обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока меры пресечения в виде запрета определенных до 28 марта 2019 года в отношении Хачатурян", - сообщила она агентству.

По ее словам, рассмотрение материалов назначено на 26 декабря в 9:30. Заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме, поскольку одна из обвиняемых - несовершеннолетняя, уточнила Царева.

Дело сестер Хачатурян

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. В настоящее время им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд столицы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников после посещения сестер в изоляторе временного содержания сообщил со ссылкой на рассказ девушек, что "отец не пускал их учиться, дома у него был склад оружия, которым он постоянно угрожал" и что "отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".

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Защита сестер настаивает на том, что убийство было совершено дочерями в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе, сексуального характера.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы младшая сестра была признана невменяемой в момент совершения преступления, что в дальнейшем может позволить ей избежать уголовной ответственности.

Басманный суд 27 сентября по ходатайству Следственного комитета России освободил из-под стражи всех троих сестер Хачатурян, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

По решению суда, девушкам запрещено покидать квартиры, где они будут жить, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

Как пояснял "Интерфаксу" адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер одним из доводов следствия при обращении в суд с ходатайствами об изменении сестрам меры пресечения было наличие в их действиях "смягчающего мотива", так как, по словам защитника, "то, что отец их бил - это уже установленный факт".

После изменения меры пресечения сестры находятся в трех разных квартирах: одна - по месту прописки, две других - в арендованном жилье.

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Теги: Москва, Михаил Хачатурян, сестры Хачатурян

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