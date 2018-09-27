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Суд освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян

Есть обновление от 20:45

Им избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия

Суд освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян
Одна из сестер Хачатурян перед началом рассмотрения ходатайства следствия об изменении меры пресечения в Басманном суде
Фото: ТАСС, Максим Григорьев

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы освободил в четверг из-под стражи всех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий в отношении обвиняемой Хачатурян Крестины сроком до 28 декабря 2018 года", - огласила решение судья Юлия Сафина.

Аналогичные решения суд принял по ходатайствам в отношении двух других сестер - Ангелины и младшей. Все трое были освобождены в зале суда.

Суд запретил девушкам покидать квартиры, где они будут жить, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб.

Кроме того, им запрещено без разрешения следователя общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Также суд отдельно указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

Как пояснил "Интерфаксу" адвокат Алексей Липцер, следствие полагает, что в настоящее время девушки не могут оказать давление ни на кого из свидетелей по делу, поскольку они все уже допрошены, и не могут скрыться. Защитник добавил, что еще одним из доводов следствия в обоснование ходатайств было наличие в их действиях "смягчающего мотива", так как "то, что отец их бил - это уже установленный факт".

Ранее в разговоре с агентством адвокат уточнил, что после изменения меры пресечения девушки будут находиться в трех разных квартирах: одна - по месту прописки, две других - в арендованном жилье.

Накануне следствие попросило освободить из-под стражи сестер Хачатурян и избрать им меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Она аналогична домашнему аресту, но считается более мягкой.

Дело сестер Хачатурян

В конце июля этого года в доме на Алтуфьевском в Москве шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Всем троим было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По решению суда они были заключены под стражу.

Девушки признались в убийстве и рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. По словам сестер, он не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал. Защита сестер также настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера.

В ходе следствия младшая из сестер Хачатурян была признана экспертами невменяемой в момент совершения преступления, что в дальнейшем может позволить ей избежать уголовной ответственности. Двух старших девушек психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемыми.

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Теги: сестры Хачатурян

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